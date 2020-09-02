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    • 02.09.2020 09:49
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    • 02.09.2020 09:49
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    'da yapan araç un kenarında kaldı!

    'da kontrolden çıkan da askıda kaldı. Ön iki tekeri boşluğa düşerek askıda kalan kamyonet adeta filmlerindeki görüntüleri yaşattı. , Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesinde meydana geldi.

    Aksiyon filmlerini aratmayan kaza! Uçurumun kenarında...

    Edinilen bilgiye göre, Gemlik-Karacaali yolunda seyreden bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet a sürüklendi. Demir bariyerleri kopartarak ön iki tekerleği boşluğa düşen kamyonet askıda kaldı.

    UÇURUMDA ASKIDA KALAN KAMYONET...

    Adeta filmlerini aratmayan da korkulan olmadı. Büyük bir kısmı boşlukta kalan kamyonetin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Uçurumda askıda kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.

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