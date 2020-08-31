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    • 31.08.2020 23:04
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    • 31.08.2020 23:04
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    'ta bir kocasını bıçaklayarak öldürdü

    'ın ilçesinde 32 yaşındaki , tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Jandarma ekipleri katiili gözaltına alırken maktul, morga kaldırıldı.

    Kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü

    Olay ilçesine bağlı Hacım köyde meydana geldi. İddialara göre, İsmail Ç. (35) ile eşi S.Ç. (32) ve kayınvalidesi F.S. (60) arasında tartışma çıktı. Büyüyen sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada S.Ç., kocasını bıçakladı.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. S.Ç. ve annesi F.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, İsmail Ç.'nin cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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