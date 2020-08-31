Tahliye kararı çıktı, adliye karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bursa'da aralarında çıkan tartışma sonucu Semih Saygılı'yı (25) tabancayla vurarak yaralayan tutuklu sanık Cafer Aydın'ın (63), toplanan deliller sonucunda mahkeme heyetince, tahliyesine karar verildi. Bu duruma öfkelenen Saygılı'nın yakınları ile Aydın'ın yakınları arasında adliye koridorunda tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde mayıs ayında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Semih Saygılı ile Cafer Aydın, Saygılı'nın sahibi olduğu tekel bayisinin önünde karşılaştı. Çıkan tartışma sonucu Saygılı, Aydın'a, yumrukla saldırdı. Belinden tabancasını çıkaran Aydın, iki el ateş ettiği Saygılı'yı yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.