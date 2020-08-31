Baba Kazancı ile oğlunun, daha önce çekilen görüntüleri, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, birlikte seyahat eden baba ve oğlu, 'Haber gelmiyor yardan' şarkısını söylüyor. Şarkının sonunda ise baba oğlunu doyasıya öpüp, kokluyor.