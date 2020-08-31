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    • Yaşam
    • 31.08.2020 18:17
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    • 31.08.2020 18:57
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    ’de la manevra yapan

    ’nin ilçesinde, , harfiyat işi yaptığı de, uyla geri manevra yaparken 6 yaşındaki oğlu Kazancı’yı ezerek, ölümüne neden oldu. Hamza, gözyaşları arasında toprağa verilirken, geride küçük çocuk ile babasının daha önce çekilen görüntüleri kaldı.

    Kaza, dün, Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Hafriyat işleri yapan şirketi bulunan Cüneyt Kazancı, bir inşaat şantiyesinde 81 ABD 735 plakalı kamyonuyla geri manevra yapmak istedi. Ancak aynı anlarda babasının kullandığı kamyona doğru koşan oğlu Hamza'yı ezdi. Durumu fark eden baba, hemen oğlunu alıp, kamyonuyla hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Hamza, yolda hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren babayı sakinleştirmek mümkün olmadı.

    Hamza, Çilimli Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

    GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

    Baba Kazancı ile oğlunun, daha önce çekilen görüntüleri, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, birlikte seyahat eden baba ve oğlu, 'Haber gelmiyor yardan' şarkısını söylüyor. Şarkının sonunda ise baba oğlunu doyasıya öpüp, kokluyor.
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