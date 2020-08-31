Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şok bir operasyon yaptı. Çok sayıda adrese yapılan operasyon kapsamında bir evdeki aramalarda karşılaşılan manzara ise pes dedirtti.
BEBEK BEZİNE SAKLANAN 6 PAKET UYUŞTURUCU
Şahinbey ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde bir ikamette arama yapan ekipler, bu esnada evde bulunan bebeğin sürekli ağlaması üzerine bebeğin üzerindeki bezi açtı. Açılan bebek bezinin içinde saklanan 6 paket uyuşturucuyu gören ekipler şok geçirirken, ortaya çıkan görüntüler bu kadar olmaz dedirtti.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 2 kilo 100 gram metamfetamin, 79 gram esrar, 21 gram eroin, 8,4 gram sentetik kannabinoid, 18 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 8 adet tabanca ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyon sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
BEBEK BEZİNE SAKLANAN 6 PAKET UYUŞTURUCU
Şahinbey ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde bir ikamette arama yapan ekipler, bu esnada evde bulunan bebeğin sürekli ağlaması üzerine bebeğin üzerindeki bezi açtı. Açılan bebek bezinin içinde saklanan 6 paket uyuşturucuyu gören ekipler şok geçirirken, ortaya çıkan görüntüler bu kadar olmaz dedirtti.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 2 kilo 100 gram metamfetamin, 79 gram esrar, 21 gram eroin, 8,4 gram sentetik kannabinoid, 18 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 8 adet tabanca ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyon sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.