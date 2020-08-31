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    • 31.08.2020 09:09
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    Son dakika: 'da operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

    'da operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin, köpeklerin kokusunu almaması için uyuşturucu koydukları valize kahve döktükleri belirlendi.

    Akılalmaz yöntem! Uyuşturucu koydukları valize döküp...

    'da düzenlenen operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, farklı illerden Bursa'ya getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun satışı ve dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

    Operasyonda şüpheliler D.G, A.V, E.A. ve 18 yaşındaki küçük bir kişi na alındı.

    Zanlıların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 15 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, paketlenmiş bir miktar ve ele geçirildi.

    Şüphelilerin, köpeklerin koku almaması için valize koydukları uyuşturucuların üzerine kahve döktükleri öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.G, A.V. ve E.A. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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