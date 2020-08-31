Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.08.2020 15:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2020 15:40
    ABONE OL

    Son dakika: merkezli 5 ilde operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda uluslararası ticareti yaptıkları belirlenen 11 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 3'ü şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin savcılık sorguları devam ediyor.

    5 ilde dev operasyon! 11 kişi gözaltında

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uluslararası ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 'da belirlenen adreslere düzenlenen baskında N.Y., E.B. ve F.A. adlı şüpheliler, 4 kilo 220 gram uyuşturucu ve 6 gram Hint keneviri ile ele geçirildi. 3 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

    Operasyonun devamında ise Edirne'de Ş.P., G.G. ve İ.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 82 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde ve 1 tabanca, 45 tabanca mermisi ile 3 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyeden şartı ile salıverildi.

    İlk 2 operasyonda yakalanan şüphelilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda S.G. ve G.K. İstanbul'da, M.K. 'nın ilçesinde, İ.B. 'da, S.Y. de 'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: Edirne merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri