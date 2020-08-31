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    • 31.08.2020 15:20
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    Son dakika: Beylikdüzü’nün kabusu olan kıskıvrak yakalandı

    Son dakika haberi... Beylikdüzü’nden 3 farklı eve girerek lık yaptığı tespit edilen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheli ve beraberinde hırsızlık yaptığı belirlenen şahısların çaldıkları malzemeleri uyruklu 2 şahsa sattıkları belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs “” suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi. Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Beylikdüzü ilçesinde farklı tarihlerde 3 ayrı adreste meydana gelen lık olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, adreslerden çalınan 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 1 adet araç kontak anahtarı ve 500 TL para çalınması sonucu meydana gelen "" konuları ile ilgili kamera görüntüleri incelendi.

    Yapılan detaylı incelemeler neticesinde bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Cengiz B. (21) isimli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şahısların çaldıkları malzemeleri uyruklu 2 şahsa sattıkları belirlendi.

    Çalışmaların devamında yakalanan Nihad K. ve Ahmad S. isimli şahıslara "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem yapıldı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs "Evden Hırsızlık" suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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