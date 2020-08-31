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    • 01.09.2020 06:49
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    | Meteoroloji saat vererek uyardı: Sıcak havaya dikkat! | 1 Eylül 'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Peki , ve 'de hava nasıl olacak? İşte, 1 Eylül il il tahminleri...

    Meteoroloji saat vererek uyardı: Sıcak havaya dikkat!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    SICAK HAVA UYARISI
    Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık



    EGE
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

    KONYA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    SİNOP °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 39°C
    Az bulutlu

    RİZE °C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN °C, 28°C
    Az bulutlu

    TRABZON °C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    KARS °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 43°C
    Az bulutlu ve açık
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