Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SICAK HAVA UYARISI
Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 39°C
Az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık