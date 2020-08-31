Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



