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    • 28.08.2020 10:07
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    | Çöl sıcakları geliyor! Valiliği saat vererek uyardı | İstanbul'da hava nasıl olacak?

    ’nden yapılan son dakika tahminlerine göre bugünden itibaren genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların artacağı ile ilgili açıklamanın ardından Valiliği’nden uyarı geldi. İstanbul Valiliği de vatandaşlara çağrı yaparak dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Hafta sonu İstanbul’da hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte detaylar…

    İstanbul Valiliği, vatandaşları beklenen sıcak havaya karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre kentte bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugünden itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Marmara Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Sıcak havanın bugün, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

    İstanbul Valiliği de vatandaşlara çağrı yaparak sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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