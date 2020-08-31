Cesedi gömülen genç kızın otopsisinde korkunç bir ayrıntı ortaya çıktı. Boğazında peçete olduğu anlaşıldı. Olay 21 Ağustos'ta İzmir'de yaşandı. 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. Erkek arkadaşı S.Ö. (16), "Evde uyuşturucu kullandık. Öldüğünü anladım. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Çukur kazıp gömdük" dedi.
Öte yandan Duman'ın ölümüyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Genç kızın boğazında peçeteye rastlandı. Şüpheliler, Duman'ın ağzından kötü koku gelmesi üzerine, boğazına peçete tıkayıp, kokuyu engellemeye çalıştıklarını söyledi.
S.Ö. ile arkadışı T.Y. adliyede.
Öte yandan Duman'ın ölümüyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Genç kızın boğazında peçeteye rastlandı. Şüpheliler, Duman'ın ağzından kötü koku gelmesi üzerine, boğazına peçete tıkayıp, kokuyu engellemeye çalıştıklarını söyledi.
S.Ö. ile arkadışı T.Y. adliyede.