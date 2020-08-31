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    • Yaşam
    • 31.08.2020 Gazete
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    cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otopside ortaya çıktı...

    16 yaşındaki ’ın cesedi, moloz çıktı ., genç kızın ağzından kötü koku gelmesi üzerine, boğazına peçete tıkadığı anlaşıldı.

    Pis kokular!
    Cesedi gömülen genç kızın otopsisinde korkunç bir ayrıntı ortaya çıktı. Boğazında peçete olduğu anlaşıldı. Olay 21 Ağustos'ta 'de yaşandı. 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni moloz gömülü halde bulundu. Erkek arkadaşı S.Ö. (16), "Evde uyuşturucu kullandık. Öldüğünü anladım. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Çukur kazıp gömdük" dedi.



    Öte yandan Duman'ın ölümüyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Genç kızın boğazında peçeteye rastlandı. Şüpheliler, Duman'ın ağzından kötü koku gelmesi üzerine, boğazına peçete tıkayıp, kokuyu engellemeye çalıştıklarını söyledi.



    S.Ö. ile arkadışı T.Y. adliyede.
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