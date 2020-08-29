Türkiye, Twitter'da paylaşım yaparak bir avukat tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne süren ve intihar etmek istediğini söyleyen bir genç kızın mesajlarını konuşuyor.

Edinilen bilgiye göre, Twitter üzerinden kartanedi_04 ismini kullanan ve 19 yaşında olduğunu belirten bir genç kız, bir avukat tarafından tecavüze uğradığını ileri sürdü. Genç kız kendisine gelen 'Konuşma, o erkek adam, senin hayatın biter, tedavi ol, ailen duymasın' şeklindeki mesajlar olduğunu kaydederek "Bunun gibi binlerce mesaj aldım. Ailesinden, arkadaşlarından, kendisinden… Bana 'seni akıl hastanesine veya psikiyatriye götürelim, tedavi edelim, parasını biz ödeyeceğiz, sana istediğin kadar para vereceğiz' diye teklifte bulundular" mesajını paylaştı.





"AVUKATIN CİNSEL SALDIRISINA UĞRADIM"

Ayrıca genç kız intihar edeceğini de söyleyerek, "Yaşamıma son vermeden önce birkaç şey yazmak istiyorum: 19 yaşındayım… Avukat Ü.I.'nın cinsel saldırısına uğradım. Ailesi ve arkadaşları tarafından defalarca tehdit ve taciz edildim. Bu olayı yaşadığımdan beri ölmek istiyorum" yazan genç kız bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.





"Onurum, gururum incindi. Kalbim kırıldı… Beni dizlerimin üstüne çöktürdüler. Vahşi insanlarla daha fazla mücadele edemiyorum" diyen genç kız ile ilgili Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Mağdur olduğunu beyan eden genç kıza ulaşmak için çalışan ekipler, kızın yerini tespit etti. Ekipler, genç kızı oturduğu kafeden alarak emniyete götürdü. İfadesine başvurulacağı öğrenilirken söz konusu cinsel saldırı iddiasının araştırıldığı öğrenildi.



HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

