



BİRİNİN KANALA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM

Kazayı görerek yardıma koşan sürücülerden Erkan Karakaya kazayı;"Avrupa yakasından gelip Anadolu'ya geçerken son sürat geliyordu, çok hızlıydı kontrolden çıkınca refüjün ortasına atlayarak takla attı. Karşıdan gördüm, ilk ben durdum. Ben karşı taraftan geliyordum, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiyordum, karşılıklıydık. Ben normal altmışla gidiyordum, köprüden yolcu alacaktım. Ben yavaştım o çok süratli gelince kontrolden çıktığını fark ettim. Geldiğimde sürücünün çıkıp bağırdığını gördüm. Diğer vatandaşlardan birinin kanala düştüğünü gördüm. Diğerini de ben çıkardım" şeklinde anlattı.