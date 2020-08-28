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    • 28.08.2020 12:16
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    Son dakika: 'da şok operasyon! 147 ele geçirildi

    Şişli'deki bir ev ile Kağıthane'deki bir depoya düzenlenen operasyonda bin 147 ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu'nun çeşitli bölgeleri ve İstanbul'daki Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerden çalınan hat levha, tablo, kilim ve objelerin ele geçirilmesi için çalışma başlattı.



    Kaçakçılık polisi, şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri 21 Ağustos günü Şişli'deki bir ev ile Kağıthane'deki bir depoya operasyon düzenledi.

    Gerçekleştirilen operasyonda bin 147 ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.



    Ele geçirilen tarihi eserler 'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi. Şüphelilerin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından serbest kaldıkları bildirildi.

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