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    • 28.08.2020 11:57
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    • 28.08.2020 11:57
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    çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2020 sonuçları nasıl öğrenilir?

    çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 BMW 320İ, 20 Iphone ve 40 AirPods’un dağıtılacağı sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Kampanyaya katılan vatandaşlar hakkında araştırma yapıyor. Şifreli kapakları çekiliş sonucu açıklanıncaya kadar saklamanız gerekiyor. Kazanmanız durumunda şifreli kapak sizden istenecek. Peki, ?

    Erikli su çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2020 Erikli su çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

    çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? sonuçları açıklandı mı? 2020 Erikli su çekilişi için kampanyaya katılan vatandaşlar meraklı bekleyiş içerisinde. Erikli su çekilişiyle; 4 kişiye BMW 3.20 araba, 20 kişiye Apple iPhone 11 ve 40 kişiye AirPods kulaklık şanslı kişilere dağıtılacak. İşte, hakkında merak edilen bilgiler!

    ERİKLİ SU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Erikli son kampanya çekilişleri 01-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Çekiliş, 4 dönem için ayrı ayrı yapıldı. Son dönem Erikli çekiliş sonuçları 16.09.2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar www.erikli.com.tr'den duyurulacak.

    ERİKLİ SU KAMPANYA DETAYLARI NELERDİR?

    4 kişiye BMW 3.20 araba, 20 kişiye Apple iPhone 11 ve 40 kişiye AirPods kulaklık kazandıran Erikli çekilişine katılmak için, üzerinde kampanya görseli bulunan Erikli Su (0,5 litre, 1,5 litre, 5 litre, 15 litre ve 19 litre) kapaklarından çıkan şifreyi Erikli Su internet sitesindeki form üzerinden göndermelisiniz. Her su şişesi farklı sayıda çekiliş hakkı kazandırıyor. Şifreli kapakları çekiliş sonucu açıklanıncaya kadar saklamanız gerekmektedir. Kazanmanız durumunda şifreli kapak sizden istenecektir.

    Aksi halde hakkınız yedek talihliye geçer. Şişeleri saklamanıza gerek yoktur. Çekiliş dört dönem boyunca yapılacak olup her dönem sonunda çekiliş yapılacaktır. Yani dört dönem boyunca her dönem çekilişe katılırsanız her dönemde hediye kazanma ihtimaliniz olur.

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    Haberler Yaşam Erikli su çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2020 Erikli su çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?
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