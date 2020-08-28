Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.08.2020 12:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.08.2020 12:21
    ABONE OL

    Son dakika: 'de soygunculara güvenlik şoku: Tek başına püskürttü

    Son dakika haberine göre, ’de, bankalar arası para merkezini temizlikçi kılığında soymaya çalışan silahlı üç soyguncu, rehin altından kendisini kurtarmayı başaran güvenlikçinin cesur savunması sonucu geldikleri gibi kaçtı.




    Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Hüdai Oral Caddesi'nde bulunan bankalar arası para merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre merkez önüne yanaşan araçtan temizlik firması görevlisi kılığında inen bir şüpheli, merkezin kapısını açtırır açtırmaz silahı çekip bileğinden tuttuğu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.




    ŞÜPHELİLERİ KOVALAMAYA BAŞLADI
    Daha sonra araçtan inen ikinci şüpheli, soygunu gerçekleştirmek için merkeze girmeye çalıştığı sırada dirseğiyle soyguncuyu ittirerek kendisini kurtarmayı başaran güvenlikçi silahını çekerek şüphelileri kovalamaya başladı. Amaçlarına ulaşamayan soyguncular, otomobilde bekleyen üçüncü suç ortağıyla birlikte geldikleri araçla birlikte olay yerinden kaçtı.




    CESUR SAVUNMA KAMERALARA YANSIDI
    Temizlikçi kılığındaki üç soygunun para transfer merkezini soymaya çalışmaları ve güvenlikçinin onları geri püskürttüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



    Görüntülere depo önüne yanaşan beyaz renkli otomobilden temizlik firması görevlisi kılığına girmiş önce bir soyguncunun inmesi, bu şüphelinin silahıyla güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmesi, ikinci şüphelinin araçtan inerek yardıma gelmesi, soyguncuyu ittirerek kurtulmayı başaran güvenlik görevlisinin silahını çekerek şüphelileri araçlarına kadar kovaladığı anlar yansıdı.




    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: Denizli'de soygunculara güvenlik şoku: Tek başına püskürttü
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri