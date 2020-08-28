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    • Yaşam
    • 28.08.2020 12:18
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    • 28.08.2020 12:22
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    Çocuklar oynarken dehşeti yaşadı! Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı

    'da sokakta oynayan 3 çocuğu döven adam öfkesini alamayınca bıçakla kovaladı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, çocukların kaçmasının ardından olay yeri sakinleşti.

    Çocuklar dehşeti yaşadı! Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı

    Bursa'da sokakta top oynayan 3 genci döven adam öfkesini alamayınca bıçakla kovaladı. O anlar kameraya yansıdı. Bursa'da 3 arkadaş sokak üzerinde oynadı. Çocukların meydana getirdiği sesten rahatsız olan bir kişi çocukların üzerine yürüyerek saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan çocuklar şaşkına dönerken öfkesini alamayan kişi, bıçak çekti.

    Elinde bıçakla çocukları kovalamaya başlarken kaçan çocukların arkasından da "Vururum, vururum sizi" diyerek tehdit etti. Çocukların sokaktan kaçmasının ardından olay yeri sakinleşirken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
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