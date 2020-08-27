Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Şoför kapıları kilitledi...

Adana'da yolcu otobüsünde uyuyan bir kadına elle tacizde bulunup cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Durumu öğrenen diğer yolcuların saldırısına uğrayan şüpheli alkollü olduğunu ve yaptıklarını hatırlamadığını iddia etti...

İzmir'den Şırnak'a giden bir yolcu otobüsü, mola için Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarına girdikten sonra, araçta yolcu olarak bulunan bir kadının cep telefonunun çalındığını söylemesi üzerine polis çağrıldı.