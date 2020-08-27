Mühendis Ümran Önür, Bozcaada'da gün batımını izlerken düştü. Feci şekilde öldü. Arkadaşı Yaprak Dolgun'un iddiası düşündürücüydü: Arkadaşımı itmiş olabilirler.
İÇİME ŞÜPHE DÜŞTÜ
Bozcaada'da gün batımını izlerken düşüp ölen genç mühendisin arkadaşı, "Bu normal bir düşme değil" diyerek olayın şüpheli olduğunu söyledi...
İstanbul Kağıthane'de tek başına yaşayan 28 yaşındaki Ümran Önür geçen haftasonu Bozcaada tatilinde gün batımını izlemek için çıktığı Polente Tepesi'ndeki uçurumdan düşüp hayatını kaybetti. İki yıl önce Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve 6 ay önce işe başlayan Önür'ün en yakın arkadaşı Yaprak Dolgun, TAKVİM'e konuştu:
10 yıldır en samimi arkadaşımdı. 32 metrelik bir yükseklikten düşmüş. Nasıl oldu hâlâ aklım almıyor. Yeni işe girmişti, çalışmayı, işini seven hırslı bir kızdı. Düştüğünü kimsenin görmemesi ilginç. Ama şüpheli bir durum var gibi. Olayı gören varsa çıksın anlatsın istiyorum...
YUNUS EMRE KAVAK
İÇİME ŞÜPHE DÜŞTÜ
Bozcaada'da gün batımını izlerken düşüp ölen genç mühendisin arkadaşı, "Bu normal bir düşme değil" diyerek olayın şüpheli olduğunu söyledi...
İstanbul Kağıthane'de tek başına yaşayan 28 yaşındaki Ümran Önür geçen haftasonu Bozcaada tatilinde gün batımını izlemek için çıktığı Polente Tepesi'ndeki uçurumdan düşüp hayatını kaybetti. İki yıl önce Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve 6 ay önce işe başlayan Önür'ün en yakın arkadaşı Yaprak Dolgun, TAKVİM'e konuştu:
10 yıldır en samimi arkadaşımdı. 32 metrelik bir yükseklikten düşmüş. Nasıl oldu hâlâ aklım almıyor. Yeni işe girmişti, çalışmayı, işini seven hırslı bir kızdı. Düştüğünü kimsenin görmemesi ilginç. Ama şüpheli bir durum var gibi. Olayı gören varsa çıksın anlatsın istiyorum...
YUNUS EMRE KAVAK