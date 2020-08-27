Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Gün batımını izlerken uçurumdan düşen 'ün arkadaşı konuştu: Arkadaşımı itmiş olabilirler

    Mühendis , 'da gün batımını izlerken düştü. Feci şekilde öldü. Arkadaşı 'un iddiası düşündürücüydü: Arkadaşımı itmiş olabilirler.

    Ümran’a ne oldu?
    Mühendis , 'da gün batımını izlerken düştü. Feci şekilde öldü. Arkadaşı 'un iddiası düşündürücüydü: Arkadaşımı itmiş olabilirler.

    İÇİME ŞÜPHE DÜŞTÜ
    Bozcaada'da gün batımını izlerken düşüp ölen genç mühendisin arkadaşı, "Bu normal bir düşme değil" diyerek olayın şüpheli olduğunu söyledi...



    İstanbul Kağıthane'de tek başına yaşayan 28 yaşındaki Ümran Önür geçen haftasonu Bozcaada tatilinde gün batımını izlemek için çıktığı Polente Tepesi'ndeki uçurumdan düşüp hayatını kaybetti. İki yıl önce Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve 6 ay önce işe başlayan Önür'ün en yakın arkadaşı Yaprak Dolgun, TAKVİM'e konuştu:

    10 yıldır en samimi arkadaşımdı. 32 metrelik bir yükseklikten düşmüş. Nasıl oldu hâlâ aklım almıyor. Yeni işe girmişti, çalışmayı, işini seven hırslı bir kızdı. Düştüğünü kimsenin görmemesi ilginç. Ama şüpheli bir durum var gibi. Olayı gören varsa çıksın anlatsın istiyorum...

    YUNUS EMRE KAVAK

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Gün batımını izlerken uçurumdan düşen Ümran Önür'ün arkadaşı konuştu: Arkadaşımı itmiş olabilirler
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri