Moda ve güzellik çizgi üstü

Her sezon mutlaka gardırobuna çizgili bir parça ekleyenler için farklı ürünler…Yatay çizgiler sizi olduğunuzdan kilolu gösterir, o yüzden dikine çizgileri tercih edin.Kısa boyluysanız mutlaka dikine çizgili giymelisiniz.Üst bedeniniz dar, alt bedeniniz genişse, dikey çizgili üst ve renkli alt giyebilirsiniz.