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    • Yaşam
    • 27.08.2020 Gazete
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    Moda ve güzellik çizgi üstü

    Her sezon mutlaka gardırobuna çizgili bir parça ekleyenler için farklı ürünler…

    Moda ve güzellik çizgi üstü
    Her sezon mutlaka gardırobuna çizgili bir parça ekleyenler için farklı ürünler…



    BUNLARA DİKKAT!

    Yatay çizgiler sizi olduğunuzdan kilolu gösterir, o yüzden dikine çizgileri tercih edin.

    Kısa boyluysanız mutlaka dikine çizgili giymelisiniz.

    Üst bedeniniz dar, alt bedeniniz genişse, dikey çizgili üst ve renkli alt giyebilirsiniz.


    YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN
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