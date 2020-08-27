Moda ve güzellik çizgi üstü

Her sezon mutlaka gardırobuna çizgili bir parça ekleyenler için farklı ürünler…
BUNLARA DİKKAT!
Yatay çizgiler sizi olduğunuzdan kilolu gösterir, o yüzden dikine çizgileri tercih edin.
Kısa boyluysanız mutlaka dikine çizgili giymelisiniz.
Üst bedeniniz dar, alt bedeniniz genişse, dikey çizgili üst ve renkli alt giyebilirsiniz.
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN
BUNLARA DİKKAT!
Yatay çizgiler sizi olduğunuzdan kilolu gösterir, o yüzden dikine çizgileri tercih edin.
Kısa boyluysanız mutlaka dikine çizgili giymelisiniz.
Üst bedeniniz dar, alt bedeniniz genişse, dikey çizgili üst ve renkli alt giyebilirsiniz.
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN