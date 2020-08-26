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    • Yaşam
    • 26.08.2020 17:15
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    • 26.08.2020 18:00
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    'Oynamayan olsun' diyen ve düğün sahibine 6 bin !

    'nın İnegöl ilçesinde sokak düğününde , davetlilere "Oynamayan corona olsun inşallah" diye seslendi. Bu davet üzerine yaklaşık 30 kişi halay çekti. Hem piyaniste hem de düğün sahibine toplam 6 bin kesildi.

    'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir sokak düğününde, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iki kişiye para cezası kesildi.

    ''HADİ HERKES PİSTE, OYNAMAYAN CORONA OLSUN İNŞALLAH''

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sonu Kemalpaşa Mahallesi'ndeki düğünde bir in, "Hadi herkes piste. Oynamayan corona olsun inşallah" diyerek katılanları oyuna davet ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

    30 KİŞİ HALAYA KALKTI, TOPLAM 6 BİN 360 LİRA CEZA KESİLDİ

    Davetin ardından yaklaşık 30 kişinin halay çektiği öne sürülen piyanist ile düğün sahibi hakkında toplam 6 bin uygulandığı öğrenildi.

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