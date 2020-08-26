

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok (28), memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi. 3 yaşındaki oğlu Miraç, babasını son yolculuğuna uğurladı.

DEVLET SEFERBER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 11 milyon liralık desteğinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi borçlarına faizsiz 24 ay taksitlendirme imkanı getirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise bölgeye 2.5 milyon lira kaynak aktardı.