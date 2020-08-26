Giresun'da sel felaketinin ardından kayıp olarak aranan 8 kişiden 1'inin daha cansız bedeni, arama-kurtarma ekiplerince Çaldağ ilçesinde bulundu. Betül Akgün'ün (20) cesedinin de bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Akgün ailesinin yakınlarının dere yatağındaki endişeli bekleyişi sürüyor.
2'si asker 7 kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Anne ve babası ile birlikte otomobilde sel sularına kapılan Betül Akgün'ün dayısını arayıp, "Sele kapıldık, sürükleniyoruz" diyerek yardım istediği ortaya çıkmıştı.
Sele kapıldıklarında "İmdat çığlığı" atan Betül Akgün'ün cansız bedeni de bulundu.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok (28), memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi. 3 yaşındaki oğlu Miraç, babasını son yolculuğuna uğurladı.
DEVLET SEFERBER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 11 milyon liralık desteğinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi borçlarına faizsiz 24 ay taksitlendirme imkanı getirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise bölgeye 2.5 milyon lira kaynak aktardı.