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    • 25.08.2020 21:06
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    • 25.08.2020 21:06
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    'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

    'ın ilçesinde, Güçlü ve Serin mahallelerinde oturan isimleri öğrenilemeyen iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

    Diyarbakır'da kavga! 3 ölü

    'ın ilçesinde, Güçlü ve Serin mahallelerinde oturan isimleri öğrenilemeyen iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan incelemede, 3 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralı 2 kişiye ise yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, güvenlik güçleri hem hastanenin çevresinde hem de kırsal Güçlü ile Serin mahallelerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Jandarma ekiplerince kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

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