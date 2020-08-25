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    • Yaşam
    • 25.08.2020 12:15
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    • 25.08.2020 12:15
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    Son dakika: 'da '' kavgası nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı!

    Son dakika haberine göre, 'ın Muratlı ilçesinde, '' sebebiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, (21) ile arkadaşı Ahmet M. bıçaklandı. Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüphelisi Emre Özdemir (27) tutuklandı.

    Laf atma kavgası yüzünden 1 kişi öldü!

    Muratlı'nın İstiklal Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, önceki gün iki grup arasında '' tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. ile arkadaşı Ahmet M., kavgada bıçaklandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada durumu ağır olan Emre Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    in ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden katil zanlısının Emre Özdemir olduğunu belirledi. Saklandığı evinde yakalanan Özdemir, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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