22 Ağustos günü saat 13.20 sıralarında Esenler ilçesi Kemer Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir giyim mağazasında meydana gelen 'genç kıza taciz' konusuyla ilgili flaş bir gelişme yalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; görgü tanıklarının beyanları ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde Esra K. isimli şahsı taciz ettiği belirlenen Fas uyruklu Ahmed El G. isimli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "Cinsel Taciz" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH