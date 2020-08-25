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    • 25.08.2020 12:25
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    'de mağaza çalışanı genç kıza taciz! O şahıs tutuklandı

    ’de Fas uyruklu bir şüpheli genç kızı taciz etmeye çalışmış bu anlar kameralara yansımıştı. O şüpheli yakalandı ve işlemleri ardından tutuklandı.

    Mağaza çalışanı genç kıza taciz! O şahıs tutuklandı

    22 Ağustos günü saat 13.20 sıralarında Esenler ilçesi Kemer Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir giyim mağazasında meydana gelen 'genç kıza taciz' konusuyla ilgili flaş bir gelişme yalandı

    Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; görgü tanıklarının beyanları ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde Esra K. isimli şahsı taciz ettiği belirlenen Fas uyruklu Ahmed El G. isimli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

    Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

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