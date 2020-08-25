Okul servis ücretleri ne kadar oldu? Ankara İzmir 2020 servis ücretleri ne kadar kaç TL?

Ankara İzmir okul servis ücretleri ne kadar? 2020 okul servis ücretleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Yeni eğitim döneminin Eylül ayı itibariyle başlayacak olmasıyla birlikte Ankara İzmir okul servis ücretleri hakkında araştırma yapılıyor. İşte, 2020 Ankara İzmir servis ücretleri ne kadar sorusunun yanıtı!

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2020-2021 eğitim öğretim yılı için Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri netlik kazandı. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) tarafından alınan kararla okul servis ücretleri netlik kazandı.