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    • 25.08.2020 08:36
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    'da ilginç olay! Bir türlü uyanmadı

    'da yol kenarında uyurken bulunan vatandaş ekiplere zor anlar yaşattı. Tüm çabalara rağmen uyandırılamayan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Ankara'da ilginç olay! Bir türlü uyanmadı

    'da yol kenarında uyuyan O.K. polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun süre uyandırılamayan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çankaya ilçesi Arjantin Caddesi'ndeki taksi durağı önünde, uyuyan O.K.'yi gece saatlerinde gören taksi şoförleri, kişiyi uyandıramayınca durumu polise bildirdi. Gelen polis memurları da O.K.'yi uyandırmak için uzun süre uğraştı. Polisler ve taksiciler, alkolün etkisiyle sızdığı düşünülen adamı kaldırmak için yüzüne maşrapa ile su döktü; ancak O.K. yine de uyanmadı.



    Polisin çağrısı üzerine sağlık ekipleri de noktaya gelerek uyandırma çalışmasına katıldı. Dakikalar süren uğraşa rağmen uyandırılamayan O.K. ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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