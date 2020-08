Sen veya ben değil biz olmalıyız | Mutlu evliliğin ilginç ve komik sırları

mutlu olmak için adımlar atarız, kararlar alırız. Bazı hatalı kararlar nedeniyle üzülürüz.Her evlilikte anlaşmazlıklar olur. Bu anlaşmazlıklar eğer her iki taraf için de ortak bir yol umudu varsa, çözüm de o kadar yakındır. Çiftler şunu kabullenmeli. "Artık evliyiz. Aldığımız her karar bizi ilgilendiriyor". Bu düşünce yapısına sahip olmayı başarırsak mutluluğu yakalamamız da daha kolay olur. En zor durumda bile çiftler birbirlerine dönecekler ve birbirlerinden bir şeyler çıkaracaklar, çıkarmak zorundalar.Birçok çift kendi odaklı düşünmeye başladığı anda sorunlar daha da artıyor. Bu süreç uzadıkça da sorunlar çözülemez hal alıyor.. Karşı taraf belki bu karara ses çıkarmayabilir. Sorun da burada başlıyor. İşte her kararı, "Ben" diye almaya başlayan taraf, ilişkiyi zedeliyor. O nedenle "biz" odaklı düşünmek zorundayız. Eğer mutlu olmak istiyorsak.