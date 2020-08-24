Sen veya ben değil biz olmalıyız | Mutlu evliliğin ilginç ve komik sırları

Hayatta mutlu olmak için adımlar atarız, kararlar alırız. Bazı hatalı kararlar nedeniyle üzülürüz. Bu hayatın içinde olan ve yaşadığımız sürece karşılaşacağımız bir durum. Evliliklerde böyle. Kimi zaman doğru adım atarsınız ve mutlu olursunuz. Her evlilikte anlaşmazlıklar olur. Bu anlaşmazlıklar eğer her iki taraf için de ortak bir yol umudu varsa, çözüm de o kadar yakındır. Çiftler şunu kabullenmeli. "Artık evliyiz. Aldığımız her karar bizi ilgilendiriyor". Bu düşünce yapısına sahip olmayı başarırsak mutluluğu yakalamamız da daha kolay olur. En zor durumda bile çiftler birbirlerine dönecekler ve birbirlerinden bir şeyler çıkaracaklar, çıkarmak zorundalar. Çünkü büyük resmi kontrol edebileceklerini hissetmeleri şart. Bu normal. Her durumda "Sen" veya, "Ben" olmamalı. Eğer, "Biz" olmayı başarırsak mutlaka ve mutlaka sorunlar çözülür. Birçok çift kendi odaklı düşünmeye başladığı anda sorunlar daha da artıyor. Bu süreç uzadıkça da sorunlar çözülemez hal alıyor. Çiftler eğer çocuğu varsa ona göre plan yapmalı, yoksa elbette farklı planlar yapmalı. Kadın veya erkek… Burada fark etmez. Her hangi bir konuda "ben böyle olmasını istiyorum" dediği anda, çözüm artık çok uzaktadır. Karşı taraf belki bu karara ses çıkarmayabilir. Sorun da burada başlıyor. İşte her kararı, "Ben" diye almaya başlayan taraf, ilişkiyi zedeliyor. O nedenle "biz" odaklı düşünmek zorundayız. Eğer mutlu olmak istiyorsak.
ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ
ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ