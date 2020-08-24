Mangal keyfi | Pratik bilgiler

Eğer mangal seviyorsanız, bu bilgi tam size göre. Ceviz ve kuru yemişlerin kabuklarını atmayıp mangal yakmak için kullanabilirsiniz. Farkı göreceksiniz.
ÇİÇEKLERE POŞET ÇAY
Poşet çayları içtikten sonra atmadan çiçeklerinizin bakımında değerlendirebilirsiniz. Poşeti fincandan çıkarıp, çiçeğinizin saksısına koyun. Böylece çiçekleriniz susuz kalmaz.
TATLI BUZLAR
Buz kalıplarınızı su ile doldurmadan önce bölmelere portakal, limon, dilediğiniz meyve parçacıkları ya da nescafe yerleştirirseniz tadı hoş ve dekoratif buzlar elde etmiş olursunuz.
TAZE KAHVE
Çoğu zaman kahvelerin hızlı bayatladığından şikayet ediyorsanız, imdadınıza yetişen bir küp var. Kahve kavanozuna bir küp kesme şeker atarsanız kahveniz bayatlamaz.
ÇİÇEKLERE POŞET ÇAY
Poşet çayları içtikten sonra atmadan çiçeklerinizin bakımında değerlendirebilirsiniz. Poşeti fincandan çıkarıp, çiçeğinizin saksısına koyun. Böylece çiçekleriniz susuz kalmaz.
TATLI BUZLAR
Buz kalıplarınızı su ile doldurmadan önce bölmelere portakal, limon, dilediğiniz meyve parçacıkları ya da nescafe yerleştirirseniz tadı hoş ve dekoratif buzlar elde etmiş olursunuz.
TAZE KAHVE
Çoğu zaman kahvelerin hızlı bayatladığından şikayet ediyorsanız, imdadınıza yetişen bir küp var. Kahve kavanozuna bir küp kesme şeker atarsanız kahveniz bayatlamaz.