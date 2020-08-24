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    • Yaşam
    • 24.08.2020 Gazete
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    Mangal keyfi | Pratik bilgiler

    Eğer mangal seviyorsanız, bu bilgi tam size göre. Ceviz ve kuru yemişlerin kabuklarını atmayıp mangal yakmak için kullanabilirsiniz. göreceksiniz.

    Mangal keyfi
    Eğer mangal seviyorsanız, bu bilgi tam size göre. Ceviz ve kuru yemişlerin kabuklarını atmayıp mangal yakmak için kullanabilirsiniz. göreceksiniz.

    ÇİÇEKLERE POŞET ÇAY
    Poşet çayları içtikten sonra atmadan çiçeklerinizin bakımında değerlendirebilirsiniz. fincandan çıkarıp, çiçeğinizin saksısına koyun. Böylece çiçekleriniz susuz kalmaz.

    TATLI BUZLAR
    Buz kalıplarınızı su ile doldurmadan önce bölmelere portakal, limon, dilediğiniz meyve parçacıkları ya da nescafe yerleştirirseniz tadı hoş ve dekoratif buzlar elde etmiş olursunuz.



    TAZE KAHVE
    Çoğu zaman kahvelerin hızlı bayatladığından şikayet ediyorsanız, imdadınıza yetişen bir küp var. Kahve kavanozuna bir küp kesme şeker atarsanız kahveniz bayatlamaz.
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