Doğal saçlar

Bu yazın trendi, saçların doğal güzelliğini ortaya çıkarmak ve kuaförden çıkmış gibi görünmemek; yani bırakın, dağınık kalsın!
Uzun ve dalgalı saçlarınızı nazikçe taradıktan sonra olduğu gibi bırakın ve kuruyana dek dokunmayın. Saçları besleyen bir serum veya yağ kullanabilirsiniz.
Omuzlarınıza kadar dökülen kıvırcık saçlarınızın buklelerini korumak için ıslakken tarayıp kurumaya bırakın. Durulanmayan bir bakım kremi sürebilirsiniz.
Kısa ve dalgalı saçlıysanız, hafif bir sprey sıkıp kendi halinde kurumaya bırakabilirsiniz.
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
Uzun ve dalgalı saçlarınızı nazikçe taradıktan sonra olduğu gibi bırakın ve kuruyana dek dokunmayın. Saçları besleyen bir serum veya yağ kullanabilirsiniz.
Omuzlarınıza kadar dökülen kıvırcık saçlarınızın buklelerini korumak için ıslakken tarayıp kurumaya bırakın. Durulanmayan bir bakım kremi sürebilirsiniz.
Kısa ve dalgalı saçlıysanız, hafif bir sprey sıkıp kendi halinde kurumaya bırakabilirsiniz.
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ