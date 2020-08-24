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    • 25.08.2020 01:33
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    Gençliğim Eyvah dizisi 11. tek parça izle

    ATV'de yayınlanan ve pazartesi akşamlarına damga vuran Gençliğim Eyvah dizisinin ü izleyicisini ekranları başına kilitledi. Gençliğim Eyvah'ın son bölümünde aylar sonra yeniden bir araya gelen  ve  çok mutludur. Azra’ya evlilik teklifi yapmaya hazırlanan Ahmet’in başına gelmeyen kalmaz. İşte Gençliğim Eyvah dizisinin 11. yeni bölümü...

    Gençliğim Eyvah 11. yeni bölüm izle
    Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı.

    GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA
    Aylar sonra yeniden bir araya gelen ve çok mutludur. Azra'ya evlilik teklifi yapmaya hazırlanan Ahmet'in başına gelmeyen kalmaz. Öte yandan Arif ve Zekeriya'yı tanıyan Vanessa ve Maria sırlarını saklama karşılığında para ister. Para bulma derdine düşen Arif ve Zekeriya, Hacer ve Nuriye sırlarını öğrenmesin diye olmadık işlere bulaşırlar. Köşeye sıkışan Arif daha fazla dayanamaz ve kalp krizi geçirir.



    GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    GEÇEN HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?
    Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. Kocalarını bulmaya çalışan İtalyan annelere en büyük destek Hacer ve Nuriye'den gelir. Arif ve Zekeriya, İtalyan annelere tanınmamak için kılıktan kılığa girerler. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne gelir. Ahmet kaçtıkça, Çağla kovalamaya devam eder. Azra ve Ahmet her şeye rağmen kavuşabilecekler mi?


    GENÇLİĞİM EYVAH 12. BÖLÜM FRAGMANI
    ATV'de yayınlanan ve pazartesi akşamlarına damga vuran Gençliğim Eyvah dizisinin 12. fragmanı yayınlandı. İşte Gençliğim Eyvah dizisinin "Arif olsaydı asla izin vermezdi..." başlığıyla yayınlanan yeni bölüm fragmanı...

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