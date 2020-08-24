Atının bağlı olduğunu ve kimsenin tarlasına girmediğini belirten Korkut, "Sabahın erken saatlerinde atımı kontrol etmeye gelirim. Bu sabah geldiğimde at kanlar içindeydi. Sağına soluna baktım ve birçok saçma gördüm. Birileri gelmiş tüfekle ateş açmış, atın vücudundan 2 tane saçma mermisini çıkardım, geriye kalan 16 saçmada duruyor. Bu atım şimdiye kadar kimsenin bahçesine girmedi, zarar vermedi. Bir vicdansız tarafından saçma tüfeği ile 18 el ateş edilmiş. Kimin vurduğunu bilmiyorum ama bu vicdansızı Allah'a havale ediyorum. Atımı veterinere götüreceğim, saldırganların bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.