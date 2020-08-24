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    • Yaşam
    • 24.08.2020 Gazete
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    Bu mücadelenin eşi benzeri yok

    'da 'nde görevli röntgen teknikeri ile hemşire eşi , nisan ayında iki gün arayla Corona'ya yakalandı. 12 günlük tedaviyle hastalığı atlatan çift, yeniden göreve başladı.

    Bu mücadelenin eşi benzeri yok
    Bursa'da 'nde görevli röntgen teknikeri Ufuk Saka ile hemşire eşi Tülay Saka, nisan ayında iki gün arayla Corona'ya yakalandı. 12 günlük tedaviyle hastalığı atlatan çift, yeniden göreve başladı. Vatandaşları virüse karşı uyaran Ufuk ve , "Hastanede günlerce ne olacağını bilmeden yatmak hiç kolay değil. Lütfen maskenizi takın, şakası yok" ifadesini kullandı.



    Bakan Koca, Saka çiftinin mücadelesini önceki gün Twitter'dan paylaştı.
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