Bu mücadelenin eşi benzeri yok

Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli röntgen teknikeri Ufuk Saka ile hemşire eşi Tülay Saka, nisan ayında iki gün arayla Corona'ya yakalandı. 12 günlük tedaviyle hastalığı atlatan çift, yeniden göreve başladı. Vatandaşları virüse karşı uyaran Ufuk ve Tülay Saka, "Hastanede günlerce ne olacağını bilmeden yatmak hiç kolay değil. Lütfen maskenizi takın, şakası yok" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Saka çiftinin mücadelesini önceki gün Twitter'dan paylaştı.
Bakan Koca, Saka çiftinin mücadelesini önceki gün Twitter'dan paylaştı.