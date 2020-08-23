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    • 23.08.2020 22:19
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    • 23.08.2020 22:19
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    'da feci : 3 ölü!

    Dalaman'da bir otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu eski 'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

    Muğla'da feci kaza: 3 ölü!

    'nın Dalaman ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü.

    Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ADD 588 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu eski 'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

    yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, otomobildeki Sezer Özdamar ile 'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ağır yaralanan ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özdamar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Kardeş oldukları öğrenilen Sezer ve Mutlu Özdamar'ın, arkadaşları Tolunay Sümbül ile denize girmek için gittikleri Fethiye ilçesinden dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

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