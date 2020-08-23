Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.08.2020 18:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.08.2020 18:38
    ABONE OL

    İstanbul ’te facianın eşiğinden dönüldü! Fotoğraf çekerken boğuluyordu!

    ’nda adlı , saat 15.00 sıralarından sahilde cep telefonu ile Haliç’in fotoğraflarını çekerken denize düştü. Bir kişinin suda çırpındığını gören çevredeki bazı gençler hemen suya atladı. Suda çırpınırken koluna bağlanan kemer ile kıyıya çıkartılan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı.

    İstanbul Haliç’te facianın eşiğinden dönüldü!

    Beyoğlu'nda Mostafa Huseyni adlı Suriyeli, saat 15.00 sıralarından Haliç sahilde cep telefonu ile Haliç'in fotoğraflarını çekerken denize düştü.

    Bir kişinin suda çırpındığını gören çevredeki bazı gençler hemen suya atladı.

    Suda çırpınırken koluna bağlanan kemer ile kıyıya çıkartılan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı.

    Haber verimesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.

    Suriyeli genci kurtarmak için denize atlayanlardan Afganistanlı Hacı El Mahmut, "Herkes bağırıyordu, denizde bir kişiyi görünce hemen denize atladım, çıkarttım" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam İstanbul Haliç’te facianın eşiğinden dönüldü! Fotoğraf çekerken boğuluyordu!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri