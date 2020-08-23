Haber verimesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.

Suriyeli genci kurtarmak için denize atlayanlardan Afganistanlı Hacı El Mahmut, "Herkes bağırıyordu, denizde bir kişiyi görünce hemen denize atladım, çıkarttım" dedi.