Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgede hava durumu nasıl? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji turuncu alarm verdi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden detayları aktardı. Hava tahminleri uzmanı Şahin Şahbaz, A Haber canlı yayınında hava durumu ile ilgili son tahminleri anlattı ve o iller için kritik uyarılarda bulundu.

DOĞU KARADENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize çevreleri ile ilçelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Rize ve Artvin'in sahil kesimi ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

DOĞU ANADOLU'DAKİ 5 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden açıklanan hava tahminlerine göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinde Kars ve Ardahan, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bölgede, yağışların Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 7 ila 9 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ardahan ve Erzurum'da 10, Ağrı'da 11, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ile Erzincan'da 25, Erzurum ile Ağrı'da 21, Kars'ta 18 ve Ardahan'da 17 derece olması tahmin ediliyor.

Erzurum, Erzincan ve çevresinde akşam saat 18.00'e kadar kuzeybatı yönünden yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) rüzgar beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.