



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler baş kısmı çamurluk altında kalan Mustafa Akman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Akman'ın cenazesi kepçe yardımı ile traktörün altından çıkarıldı.



Olayı haber alıp gelen Mustafa Akman'ın eşi, iki kızı ve yakınları sinir krizi geçirdi. Akman'ın genç kızı Tuğçe Akman babasının cansız bedenini traktör altında görünce, "Baba böyle ölmek var mı? Daha hayallerimiz vardı babam. Allah'ım niye böyle oldu" diyerek feryat etti. Mustafa Akman'ın eşi Nefse Akman da cenaze kaldırılırken bayıldı. Yakınları kadını kucaklayarak olay yerinden uzaklaştırdı.Cenaze aracına konan Akman'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.