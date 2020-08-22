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    • 22.08.2020 20:10
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    'da uçurumdan yuvarlanan otomobildeki öldü

    'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki yaşamını yitirdi.

    Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadın öldü

    Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Karester Yaylası'nda park halindeki 28 DR 580 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

    Otomobilde bulunan 80 yaşındaki Emine Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Yaşlı kadının cenazesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Öte yandan, Şahin'in ailesi ile gezmek için yaylaya geldiği, otomobilin sürücüsü İlhan K. ve diğer aile üyeleri araçtan indikten bir süre sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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