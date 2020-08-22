Otomobilde bulunan 80 yaşındaki Emine Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaşlı kadının cenazesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Şahin'in ailesi ile gezmek için yaylaya geldiği, otomobilin sürücüsü İlhan K. ve diğer aile üyeleri araçtan indikten bir süre sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.