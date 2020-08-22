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    • Yaşam
    • 22.08.2020 18:25
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    • 22.08.2020 18:25
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    İzmit'te fabrika yangını! 10 işçi dumandan etkilendi

    İzmit'te üretim yapan bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

    İzmit'te fabrika yangını! 10 işçi dumandan etkilendi

    İzmit'te piston üretimi yapan bir fabrikanın üretim bölümünde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastanelerde tedavi altına alındı.
    Yangın, 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir piston fabrikasında meydana geldi. Üretimin yapıldığı testere bölümünde yangın çıktığını gören fabrika işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Bu sırada yangından yayılan dumanlar fabrika içerisinde bulunan diğer birimleri kapladı. Yangında fabrikada küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 10 işçi ise çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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