Eski doğu bloğu ülkelerinde ortaya çıkan mafya yapılanmalarında hesaplaşmalar sürüyor. Son örneği önceki Antalya'da yaşandı. Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov (49), birlikte yemek yediği yakın arkadaşı Khayn Zeyralov (25) tarafından infaz edildi. Zanlı kısa sürede yakayı ele verdi.
Khayn Zeyralov, yıllardır korumalığını yaptığı- Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u yemek masasında suikast silahıyla vurarak öldürdü.
SEVMEDİĞİM İÇİN
Zanlı ifadesinde "Kendisini hiç sevmiyordum. Birlikte yaşadık, birlikte büyüdük. Kendisinin korumalığını yaptım, yıllarca katlandım. Ama sevmiyordum. Sevmeye sevmeye bu işi yapmıştım. Sevmediğim için de öldürdüm" dedi.
"Hayalet" lakaplı Rus mafya babası Rovshan Caniyev, "Dede Hasan" cinayetinden sorumlu tutuldu. İstanbul'da infaz edildi.
HAYALET LAKAPLI
Filmlerine taş çıkaracak cinayetler serisi 2010'da başladı. Rus yeraltı dünyasının en önemli isimlerinden "Dede Hasan" lakaplı Ezidi kökenli Rus mafya babası Aslan Usoyan öldürüldü. Cinayetten lakabı "Lenkaranski" yani "Hayalet" olan bir başka Azeri asıllı Rus mafya babası Rovshan Caniyev sorumlu tutuldu.
"Dede Hasan" lakaplı Ezidi kökenli Rus mafya babası Aslan Usoyan öldürüldü.
5 MİLYON DOLAR
Rus mafyası, bu suikastten sonra Caniyev'in başına 5 milyon dolar ödül koydu. Caniyev'in "Dede Hasan"ı öldürdükten sonra Türkiye'ye "Rövşen Aliyev" sahte kimliği ile gelerek saklandığını tespit eden Rus mafyası, 5-6 kişiden oluşan infaz timi gönderdi.
KAVŞAKTA İNFAZ
İstanbul'da koruma ordusu eşliğinde dolaşan 41 yaşındaki mafya lideri Caniyev, 2016'da gece yarısında, cipe binerek otelden ayrıldı. İlk kavşakta, uzun namlulu ve susturuculu otomatik silahlı üç kişi, lüks cipe tam 65 mermi ile yaylım ateşi açarak "Hayalet" Rovshan Caniyev'i öldürdü. Kanlı hesaplaşmada son kurban Nadir Salifov oldu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov için dün cenaze töreni düzenlendi. Törene Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'dan çelenkler yollanırken yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazesi, Esenyurt Gül Vadi Mezarlığı'na defnedildi.
Khayn Zeyralov, yıllardır korumalığını yaptığı- Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u yemek masasında suikast silahıyla vurarak öldürdü.
SEVMEDİĞİM İÇİN
Zanlı ifadesinde "Kendisini hiç sevmiyordum. Birlikte yaşadık, birlikte büyüdük. Kendisinin korumalığını yaptım, yıllarca katlandım. Ama sevmiyordum. Sevmeye sevmeye bu işi yapmıştım. Sevmediğim için de öldürdüm" dedi.
"Hayalet" lakaplı Rus mafya babası Rovshan Caniyev, "Dede Hasan" cinayetinden sorumlu tutuldu. İstanbul'da infaz edildi.
HAYALET LAKAPLI
Filmlerine taş çıkaracak cinayetler serisi 2010'da başladı. Rus yeraltı dünyasının en önemli isimlerinden "Dede Hasan" lakaplı Ezidi kökenli Rus mafya babası Aslan Usoyan öldürüldü. Cinayetten lakabı "Lenkaranski" yani "Hayalet" olan bir başka Azeri asıllı Rus mafya babası Rovshan Caniyev sorumlu tutuldu.
"Dede Hasan" lakaplı Ezidi kökenli Rus mafya babası Aslan Usoyan öldürüldü.
5 MİLYON DOLAR
Rus mafyası, bu suikastten sonra Caniyev'in başına 5 milyon dolar ödül koydu. Caniyev'in "Dede Hasan"ı öldürdükten sonra Türkiye'ye "Rövşen Aliyev" sahte kimliği ile gelerek saklandığını tespit eden Rus mafyası, 5-6 kişiden oluşan infaz timi gönderdi.
KAVŞAKTA İNFAZ
İstanbul'da koruma ordusu eşliğinde dolaşan 41 yaşındaki mafya lideri Caniyev, 2016'da gece yarısında, cipe binerek otelden ayrıldı. İlk kavşakta, uzun namlulu ve susturuculu otomatik silahlı üç kişi, lüks cipe tam 65 mermi ile yaylım ateşi açarak "Hayalet" Rovshan Caniyev'i öldürdü. Kanlı hesaplaşmada son kurban Nadir Salifov oldu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov için dün cenaze töreni düzenlendi. Törene Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'dan çelenkler yollanırken yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazesi, Esenyurt Gül Vadi Mezarlığı'na defnedildi.