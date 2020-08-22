Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Rus ve ceza! ‘’ ile başlayan ler zinciri Nadir Salifov’un öldürülmesiyle devam etti

    Rus mafya yapılanmaları birbirine girdi. 2010’da ‘’ ile başlayan ler zinciri, Nadir Salifov’un ’da öldürülmesiyle devam etti....

    Rus ve ceza
    Eski doğu bloğu ülkelerinde ortaya çıkan mafya yapılanmalarında hesaplaşmalar sürüyor. Son örneği önceki 'da yaşandı. Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov (49), birlikte yemek yediği yakın arkadaşı Khayn Zeyralov (25) tarafından infaz edildi. Zanlı kısa sürede yakayı ele verdi.


    Khayn Zeyralov, yıllardır korumalığını yaptığı- Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u yemek masasında suikast silahıyla vurarak öldürdü.

    SEVMEDİĞİM İÇİN
    Zanlı ifadesinde "Kendisini hiç sevmiyordum. Birlikte yaşadık, birlikte büyüdük. Kendisinin korumalığını yaptım, yıllarca katlandım. Ama sevmiyordum. Sevmeye sevmeye bu işi yapmıştım. Sevmediğim için de öldürdüm" dedi.


    "Hayalet" lakaplı Rus mafya babası Rovshan Caniyev, "Dede Hasan" cinayetinden sorumlu tutuldu. İstanbul'da infaz edildi.

    HAYALET LAKAPLI
    Filmlerine taş çıkaracak ler serisi 2010'da başladı. Rus yeraltı dünyasının en önemli isimlerinden "Dede Hasan" lakaplı Ezidi kökenli Rus mafya babası öldürüldü. Cinayetten lakabı "Lenkaranski" yani "Hayalet" olan bir başka Azeri asıllı Rus mafya babası Rovshan Caniyev sorumlu tutuldu.


    "Dede Hasan" lakaplı Ezidi kökenli Rus mafya babası Aslan Usoyan öldürüldü.

    5 MİLYON DOLAR
    Rus mafyası, bu ten sonra Caniyev'in başına 5 milyon dolar ödül koydu. Caniyev'in ""ı öldürdükten sonra 'ye "Rövşen Aliyev" sahte kimliği ile gelerek saklandığını tespit eden Rus mafyası, 5-6 kişiden oluşan infaz timi gönderdi.

    KAVŞAKTA İNFAZ
    'da koruma ordusu eşliğinde dolaşan 41 yaşındaki mafya lideri Caniyev, 2016'da gece yarısında, cipe binerek otelden ayrıldı. İlk kavşakta, uzun namlulu ve susturuculu otomatik silahlı üç kişi, lüks cipe tam 65 mermi ile yaylım ateşi açarak "Hayalet" Rovshan Caniyev'i öldürdü. Kanlı hesaplaşmada son kurban Nadir Salifov oldu.



    TOPRAĞA VERİLDİ
    Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov için dün cenaze töreni düzenlendi. Törene , ve 'dan çelenkler yollanırken yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazesi, Gül Vadi Mezarlığı'na defnedildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Rus ve ceza! ‘Dede Hasan’ ile başlayan cinayetler zinciri Nadir Salifov’un öldürülmesiyle devam etti
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri