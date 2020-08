Emniyet Genel Müdürlüğü, bugün çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Emniyet, hamile bir kadının hastaneye yetiştirilmesi sırasında doğum sancısının arttığını, bunun üzerine de bir kadın polis memurunun doğuma yardımcı olduğunu kaydetti. Bunun üzerine de bebeğin polis memuru sayesinde uygulama noktasında dünyaya geldiğini ifade etti.

HASTANEYE YOLUNDA DOĞUM

Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşımında; "Hoş geldin Demet Bebek! Adana'da, hastaneye giderken doğumu başlayan hamile bir kadına, uygulama noktasında görevli polis memurumuz doğum yaptırdı. Ailesi bebeklerine, polis memurunun ismini verdi. Polis ihtiyaç duyduğunuz her an her yerde" dedi.

Sabah/ Damla Kaya