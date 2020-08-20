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    • 20.08.2020 14:35
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    • 20.08.2020 14:35
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    ‘Ebe’ polis memuru! a giden aileyi polis çevirince olanlar oldu...

    sancısı üzerine hastaneye yetiştirilmek istenen bir anne, doğum başlaması üzerine uygulama noktasında bir kadın polis memuru tarafından doğum yaptırıldı. O anları sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak ailenin bebeklerine polis memurunun ismini verdiğini açıkladı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi...

    ‘Ebe’ polis memuru!

    , bugün çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

    Emniyet, hamile bir kadının hastaneye yetiştirilmesi sırasında sancısının arttığını, bunun üzerine de bir kadın polis memurunun doğuma yardımcı olduğunu kaydetti. Bunun üzerine de bebeğin polis memuru sayesinde uygulama noktasında dünyaya geldiğini ifade etti.

    HASTANEYE YOLUNDA DOĞUM
    Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşımında; "Hoş geldin Demet Bebek! Adana'da, hastaneye giderken doğumu başlayan hamile bir kadına, uygulama noktasında görevli polis memurumuz doğum yaptırdı. Ailesi bebeklerine, polis memurunun ismini verdi. Polis ihtiyaç duyduğunuz her an her yerde" dedi.

    Sabah/ Damla Kaya

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