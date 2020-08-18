Son saatlerde sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi de meteor düşmesi oldu. Binlerce kişi sosyal medya platformlarında İstanbul ve İzmir'e göktaşı düştüğünü heyecanla anlattı. Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Peki, İstanbul ve İzmir'e meteor düştü mü? Göktaşı düştü mü? İşte meteor düşmesine dair merak edilenler...

METEOR MU DÜŞTÜ?

İstanbul ve İzmir gibi bazı illerde göktaşı düştüğü sosyal medyada çok konuşuluyor. Kullanıcılar şimdiye kadar konu hakkında binlerce paylaşımda bulundu. Ancak konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÖKTAŞI NEDEN DÜŞER?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.