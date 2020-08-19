Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açılan ve içerisinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.



Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. 9 yaşındaki Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Tekne faciasında ölenler, toprağa verildi.



Kaybolan Sarp Göksoy için arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede, geniş bir alanda arama- kurtarma çalışmalarını 24 saattir aralıksız sürdürürken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi dalgıçları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ise gündüz saatlerinde su altında arama çalışması yaparak arama çalışmalarına destek verdi.Teknenin battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahasındaki aramalarda su altı görüntüleme sistemleri de kullanıldı. Dalgıçlar 35 metre derinliğe kadar inerek kayıp çocuğu aradı. Yapılan yoğun çalışmalara rağmen batan tekne ve kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'a olayın üzerinden 14 gün geçmesine rağmen ulaşılamayınca 15 Ağustos gecesi aramalara ara verildi. İki günlük aranın ardından arama- kurtarma çalışmalarına bugün tekrar başlandı. Umutlu bekleyiş sürerken faciadan sağ kurtulan 14 yaşındaki Sude Naz Solak yaşadığı dehşet anlarını Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlattı.Tekneye ilk binip yola çıktıklarında her şeyin normal olduğunu belirten Sude Naz Solak,dedi.Solak, tekneye dolan suları tahliye etmeye çalıştıkları sırada kaptanın kendilerine hiçbir şey yokmuş gibi kıs kıs güldüğünü belirtip,diye konuştu.Kendisinin 15 dakika kadar suda çırpındığını belirten Solak,diye konuştu.Sude Naz Solak'ın annesi Seher Solak da kızının komşularıyla beraber denize gitmesini ilk başta hiç istemediğini ve sanki böyle bir olayı hissettiğini söyledi. Anne solakdedi.Ahmet Özerman da tekne faciasında 2 torunu ile kızı Sermin'i kaybetmenin acısını yaşadığını belirtipdedi.Gözyaşlarına hakim olamayan Özerman, eşinin ilaçlarla ayakta durduğunu belirtip,dedi.