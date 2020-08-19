Kocaeli'de yaşayan ve yazın Bodrum'da bir otelde çalışan 27 yaşındaki Eylül Kaçanoğlu, 4 yıl önce Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nden mezun olduğu Adnan Menderes Üniversitesi'nde yüksek lisans sınavına girmek için Aydın'a gelip otele yerleşti.

Yeniasır gazetesinden Kazım Yörükce'nin haberine göre, otelde bir gece kalan Kaçanoğlu, ertesi gün odasını boşaltmadan önce otel görevlisinden kendisine kahve getirmesini istedi. Genç kız, getirilen kahvenin içine siyanür koyup içti. 2 saat geçtikten sonra Kaçanoğlu çıkmayınca kontrole giden görevli, genç kızı hareketsiz vaziyette bulunca 112'ye ve polise haber verdi.

Otele gelen polis, sehpanın üzerinde siyanür yazılı bir kutu buldu. Genç kızın siyanürle öldüğü belirlenirken, otelde de panik yaşandı ve tedbir alındı. Kızının öldüğünden habersiz olan baba Yavuz Kaçanoğlu, acı haberi gazetecilerden öğrenince dünyası başına yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan acılı baba, eski eşini suçladı.



Eşinin evi terk edip başka birisiyle yaşamaya başladığını anlatan Kaçanoğlu, "24 yıl önce eşimden boşandım. Mahkeme kızım Eylül'ün velayetini bana vermişti. 14 yaşına kadar kızım benim yanımda büyüdü. Büyüyünce annesinin yanına gitmesiyle kızımın hayatı cehenneme döndü. Onu bana karşı hep dolduruşa getirdi. Hayatta yapayalnız kaldı. Tutunacak bir dalı kalmadığından canına kıydığını düşünüyorum" diye konuştu.

Soruşturma kapsamında polis tarafından ölen genç kızın annesinin ifadesine başvuruldu. Anne Mine C, kızının içine kapanık olduğunu, erkek arkadaşının olmadığını ve intiharıyla ilgili kendisinin bildiği herhangi bir sebep olmadığını söylediği öğrenildi.