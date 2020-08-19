SMA hastalığıyla mücadele eden küçük bebekten güzel haber geldi. Mia Kurtuldu, 2019'da genetik bir rahatsızlık olan SMA-Tip1 hastalığıyla dünyaya geldi. Kasları etkileyen, zamanla yutkunmayı ve nefes almayı engelleyen bu ölümcül hastalığın tedavisi ise oldukça maliyetliydi. Her ay kullanılan ve bir dozu 90 bin euro olan ilaç, hastalığı yüzde yüz iyileştirmedi.
Doktorlar, hastalığa neden olan genin iyileşmesini sağlayacak ilacın 2 milyon dolar olduğunu söyledi. Mia'nın tek kurtuluş şansı olan bu tedavinin karşılanması için kampanya başlatan aile, yardım istedi. Şubat ayında başlayan kampanyadan 6 ay sonra güzel haber geldi. Yapılan yardımlar sayesinde tüm para denkleştirildi. Aile, kızlarına hayat olacak tedaviye destekte bulunan herkese teşekkür etti.
Kurtuldu çifti, dün güzel haberi paylaştı. Mia için gerekli olan 2 milyon doların toplandığını açıkladı.
Bergüzar Korel, Mia için başlatılan kampanyaya destek verdi
Yeni anne olan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından Mia'nın mücadelesini paylaştı.
SIRA UMUT'TA
Adana'da yaşayan 6 aylık Umut Kayra da SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Kılıç çifti, solunum cihazına bağlı yaşayan çocuklarının iyileşmesi için her yolu denedi. Umut'u yaşatacak 'Zolgensma' gen terapisinin 2.5 milyon dolar olduğunu söyleyen baba Mustafa Kemal Kılıç destek istedi.
Doktorlar, hastalığa neden olan genin iyileşmesini sağlayacak ilacın 2 milyon dolar olduğunu söyledi. Mia'nın tek kurtuluş şansı olan bu tedavinin karşılanması için kampanya başlatan aile, yardım istedi. Şubat ayında başlayan kampanyadan 6 ay sonra güzel haber geldi. Yapılan yardımlar sayesinde tüm para denkleştirildi. Aile, kızlarına hayat olacak tedaviye destekte bulunan herkese teşekkür etti.
Kurtuldu çifti, dün güzel haberi paylaştı. Mia için gerekli olan 2 milyon doların toplandığını açıkladı.
Bergüzar Korel, Mia için başlatılan kampanyaya destek verdi
Yeni anne olan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından Mia'nın mücadelesini paylaştı.
SIRA UMUT'TA
Adana'da yaşayan 6 aylık Umut Kayra da SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Kılıç çifti, solunum cihazına bağlı yaşayan çocuklarının iyileşmesi için her yolu denedi. Umut'u yaşatacak 'Zolgensma' gen terapisinin 2.5 milyon dolar olduğunu söyleyen baba Mustafa Kemal Kılıç destek istedi.