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    • Yaşam
    • 19.08.2020 Gazete
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    Kalp cerrahı Prof. Dr. 'e saldıran meslektaşı Özcan’ın görüntüleri ortaya çıktı

    'de Kalp ve Damar Cerrahi Prof. Dr. ’in, 2017 yılında meslektaşı Prof. Dr. Ali Vefa Ö. tarafından serviste başı kapıya vurulup, yere yatırılarak, tekmelenerek darp edildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    'Tıp' dedik!
    Denizli Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahi Prof. Dr. 'in, 2017'de meslektaşı Prof. Dr. tarafından başı kapıya vurulup, yere yatırılarak tekmelendiği anların görüntüleri ortaya çıktı.


    Ali Vefa Özcan

    Birbirlerinden şikayetçi olan taraflardan Prof. Dr. Ali Vefa Özcan hakkında 'kasten yaralama ve hakaret', Prof. Dr. Gökşin hakkında ise 'hakaret' suçundan müşteki sanık sıfatıyla açılan dava sürüyor. Başı ve dudağına toplam 17 dikiş atılan, bir dişi kırılan Gökşin, Özcan hakkında 'e de şikayette bulundu.



    Prof. İbrahim Gökşin, "Yaşananlar nedeniyle psikolojik travma yaşıyorum. Hekimlik mesleği ayaklar altına alındı" dedi.

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