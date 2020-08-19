Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahi Prof. Dr. İbrahim Gökşin'in, 2017'de meslektaşı Prof. Dr. Ali Vefa Özcan tarafından başı kapıya vurulup, yere yatırılarak tekmelendiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
Ali Vefa Özcan
Birbirlerinden şikayetçi olan taraflardan Prof. Dr. Ali Vefa Özcan hakkında 'kasten yaralama ve hakaret', Prof. Dr. Gökşin hakkında ise 'hakaret' suçundan müşteki sanık sıfatıyla açılan dava sürüyor. Başı ve dudağına toplam 17 dikiş atılan, bir dişi kırılan Gökşin, Özcan hakkında YÖK'e de şikayette bulundu.
Prof. İbrahim Gökşin, "Yaşananlar nedeniyle psikolojik travma yaşıyorum. Hekimlik mesleği ayaklar altına alındı" dedi.
Ali Vefa Özcan
Birbirlerinden şikayetçi olan taraflardan Prof. Dr. Ali Vefa Özcan hakkında 'kasten yaralama ve hakaret', Prof. Dr. Gökşin hakkında ise 'hakaret' suçundan müşteki sanık sıfatıyla açılan dava sürüyor. Başı ve dudağına toplam 17 dikiş atılan, bir dişi kırılan Gökşin, Özcan hakkında YÖK'e de şikayette bulundu.
Prof. İbrahim Gökşin, "Yaşananlar nedeniyle psikolojik travma yaşıyorum. Hekimlik mesleği ayaklar altına alındı" dedi.