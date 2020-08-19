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    • Yaşam
    • 19.08.2020 10:27
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    • 19.08.2020 10:29
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    ’de bir şahıs bankta uyuyan kişinin ını çalmak isterken kameralara yakalandı

    Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde ’de bankta uyuyan bir vatandaşın ını çalmaya çalışan şahıs yine aynı yerde başka bir vatandaşın cüzdanını güpegündüz çalmaya çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan lık girişimi bu kadarına pes dedirtti.

    Aynı yer, aynı şahıs, aynı taktik!

    İstanbul'da yaşanan hırsızlık girişimi bu kadarına pes dedirtti. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy İskelesi'nde bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını cep telefonu ile konuşuyor gibi yaparak çalmaya çalışan şahıs kameralara yansımıştı.



    Dün aynı şahıs yine aynı yerde bankta uyuklayan başka bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan hırsızlık girişimi bu kadarına pes dedirtti.



    Görüntülerde hırsızlık girişiminde bulunan şahıs bankta uyuklayan vatandaşın yanına oturuyor. Çevreyi gözetleyen şahıs, daha sonra adamın cüzdanını çalmaya çalışıyor.
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