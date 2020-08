Tutuklu sanık Zafer Pehlivan hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçtiğimiz aylarda görülen duruşmasına sanık Zafer Pehlivan, SEGBİS aracılığıyla Burdur Cezaevi'nden katılmıştı.





2'nci duruşmada sanık vekilinin mahkeme hakiminin reddi talebi reddedildi ve kesin olarak karara bağlandı. Buna göre 20 Ağustos'a ertelenen davanın 3'üncü duruşmanın karar duruşması olacağı öğrenildi.



Güleda cinayeti karar duruşması 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 11.00'de Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



Güleda'nın Babası Mustafa Cankel, zanlıya en büyük cezanın verilmesini istediğini belirterek, "Başka Güledaların ölmemesi, bundan sonra bütün kadınların haklarının korunması ve bu acılara son verilmesi en büyük isteğimiz. Katile en yüksek cezayı aldırıp, kızımı sembol yapmak istiyorum. Kızım 1,5 aylık öğrenim dönemi görmesine rağmen Isparta'da çok güzel arkadaşlıklar kurmuştu.



Eşim henüz kendini toparlayamadı. Psikolojik destek alıyor ve ilaçlarla ayakta duruyor. Muğla'da son yaşanan Pınar Gültekin, cinayeti içimizi yaktı. Pınar'ın ailesinin acısını paylaşıyor ve baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.



Türkiye'nin farklı kentlerinden ve Muğla'dan çok sayıda STK'nın yarın yapılacak olan duruşmayı izleyeceği öğrenildi.





'SEVER Mİ HER KALP KATİLİNİ' PAYLAŞIMI

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, yürek burkmuştu.

Cankel'in, öldürüldüğü gün olan 17 Kasım'da, Twitter hesabındaki son paylaşımında, 'Kapatın şehrin ışınlarını günahı düşümde kalsın' yazmıştı.

Cankel'in önceki günlerde ise 'Nefes almak değilmiş yaşamak', 'Mutlu ol her şey yolunda gittiği için değil her şeyi yoluna sokabilecek güce sahipsin diye' yazdığı ortaya çıkmıştı.



Güleda Cankel, vahşice öldürülmeden 3 gün önceki paylaşımında 'Sever mi her kalp katilini' ifadelerine yer vermişti.





OLAY

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım günü, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürülmüştü.







Polise teslim olan Zafer Pehlivan, tutuklanmış, Cankel ise memleketi Muğla'da toprağa verilmişti. Cankel'in Isparta'da birlikte eğitim gördüğü arkadaşları Güleda'nın mezarını ziyaret etmişlerdi.



