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    • 19.08.2020 06:30
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    • 19.08.2020 06:30
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    Son dakika: 'da tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Son dakika haberine göre, 'nın Ceyhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tırın sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Adana'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

    'nın Ceyhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Müslüm Ş'nin kullandığı 63 L 0095 plakalı tır, D-400 kara yolu Esentepe Mahallesi civarında, Ayşenur Altınışık yönetimindeki 01 UY 481 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazada, otomobilde bulunan Münire Altınışık hayatını kaybetti, sürücü ve Sultan Altınışık ağır yaralandı.

    Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Sultan Altınışık, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Tırın sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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