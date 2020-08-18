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    • 19.08.2020 06:25
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 19 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

    Son dakika haberine göre, tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte, 19 Ağustos Pazar il il tahminleri ve MGM hava durumu raporu.

    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile yarın zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 18°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EDİRNE 17°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 21°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 21°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 22°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 14°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 21°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 20°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 24°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, iç kesimler i parçalı bulutlu

    ANTALYA 26°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR 18°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 25°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 16°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI 13°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA 18°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 11°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    DÜZCE 16°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU 10°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK 18°C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 14°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 20°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 19°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 22°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri, yarın öğleden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 12°C, 28°C
    Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 10°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 17°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 15°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 24°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 23°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 25°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 25°C, 41°C
    Az bulutlu ve açık
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